تحضيرا للدوري .. السويحلي يحقق فوزا وديا على النصر المباراة ضمن معسكر فريق النصر الذي انطلق بمصراتة منتصف الأسبوع الماضي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق فريق السويحلي فوزا وديا على ضيفة النصر بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على أرضية ملعب نادي الشموع بمصراتة .

سجل هدف الفوز لفريق السويحلي مهاجمه محمد الطناشي .

وتأتي المباراة ضمن معسكر فريق النصر الذي انطلق بمصراتة منتصف الأسبوع الماضي .

وعلى هامش المباراة قامت بعثة النصر بتكريم نادي السويحلي وتكريم اللاعب السابق لفريق النصر مصطفى القزيري “بوفه” .