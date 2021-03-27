تحضيرا للدوري .. السويحلي يحقق فوزا وديا على النصر
المباراة ضمن معسكر فريق النصر الذي انطلق بمصراتة منتصف الأسبوع الماضي
أخبار ليبيا 24 – رياضة
حقق فريق السويحلي فوزا وديا على ضيفة النصر بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على أرضية ملعب نادي الشموع بمصراتة .
سجل هدف الفوز لفريق السويحلي مهاجمه محمد الطناشي .
وتأتي المباراة ضمن معسكر فريق النصر الذي انطلق بمصراتة منتصف الأسبوع الماضي .
وعلى هامش المباراة قامت بعثة النصر بتكريم نادي السويحلي وتكريم اللاعب السابق لفريق النصر مصطفى القزيري “بوفه” .