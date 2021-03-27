القبض على شاب متهم بخطف أخيه و تهديده بسلاح أبيض

للمتهم أكثر من محضر جميعها تصب في إساءة معاملة أفراد الأسرة بالتهديد والضرب

27 مارس، 2021 9:42 م
70

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال من إلقاء ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺏ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ خطف أخيه و تهديده بسلاح أبيض نوع “ساطور”  قبل أن يتمكن المجني عليه من الهروب .

وكان ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ قد تعرض لأخيه في وقت سابق بتهديد على خلفية نزاعات عائلية محاولا وضعه في صندوق السيارة و لكن الأخ المجني عليه تمكن من تحرير نفسه والهرب والحضور لمركز الشرطة لتقديم بلاغا حوله.

يذكر أن للمتهم أكثر من محضر في ذات المركز  جميعها تصب في إساءة معاملة أفراد الأسرة بالتهديد والضرب .

وأكد أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال أنه تم ضبط أقوال الجاني، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته لجهات الاختصاص .

الوسوم
27 مارس، 2021 9:42 م
70

مقالات ذات صلة

بعد مرور ثلاثين عاماً من تخرجهم .. خريجو التقنية الطبية يقيمون ملتقاهم الأول

28 مارس، 2021 12:21 ص

الدبيبة يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء اعتبارا من يناير 2021

27 مارس، 2021 11:55 م

كوبيش يلتقي أعضاء حراك 24 ديسمبر وعدداً من النشطاء

27 مارس، 2021 11:17 م

الزناتي يوزر كاباو لتدارك الوضع الوبائي هناك

27 مارس، 2021 11:08 م
زر الذهاب إلى الأعلى