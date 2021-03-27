الصاعقة تطالب بالكشف عن ملابسات اغتيال “محمود الورفلي” وتوقيف “ناصر القرش”

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طالب القوات الخاصة اليوم السبت الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها حول سرعة الكشف عن ملابسات عملية اغتيال المقدم محمود الورفلي، وذلك درءًا للفتن والإشاعات التي قد يستغلها ضعفاء النفوس لزرع الفتن وزعزعة الاستقرار.

وطالبت القوات الخاصة، في بيان مسجل، ألقاه آمرها اللواء عبدالسلام الحاسي، عن ظروف توقيف أحد أفرادها “ناصر عوض الدرسي” الشهير بـ “القرش”، لافتة إلى أنه ألقي القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية قبل عملية اغتيال الورفلي.

وأكد الحاسي إن القوات الخاصة هي وحدة عسكرية منضوية تحت لواء القيادة العامة للقوات المسلحة وملتزمة بكل التعليمات الصادرة عن القائد العام المشير خليفة حفتر.

وقال إن القوات الخاصة تطالب بسرعة ملابسات الكشف عن القضية، وكذلك تطالب جميع الأجهزة الأمنية في بنغازي بتأمين المدينة.