الزناتي يوزر كاباو لتدارك الوضع الوبائي هناك

اللقاء استعرض أبرز وآخر المستجدات للتعامل مع الجائحة

27 مارس، 2021 11:08 م
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أخبار ليبيا 24  – صحة

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي مع عميد بلدية كاباو مراد مخلوف، ومدير مركز العزل بالبلدية جمعة حداقة اليوم السبت آخر مستجدات التعامل مع جائحة كورونا.

وأشار المجلس البلدي في منشور على فيسبوك إلى أن اللقاء استعرض أبرز وآخر المستجدات للتعامل مع الجائحة والوقوف على أهم الاحتياجات الطبية والنواقص الفنية التي تساهم في الحد من انتشار الفيروس وتذليل الصعوبات للوصول إلى أفضل النتائج.

يذكر أن المدينة تعاني من تفشي الفيروس حيث صنفها المركز الوطني لمكافحة الأمراض ضمن المناطق الموبوءة بجبل نفوسة .

كما أعلنت لجنة مكافحة الوباء في 24 من الشهر الجاري ظهور أول حالة مصابة فيروس كورونا تبلغ من العمر 5 أشهر داخل البلدية.

وفيما بلغت نسبة الإصابات 11 بالمائة طالبت اللجنة الجهات الصحية بتقديم المساعدة لهم بشكل عاجل بعد ثلاثة أيام من إعلان مركز الطوارئ لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الوضع الوبائي في المدينة ما يزال خارج السيطرة.

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27 مارس، 2021 11:08 م
23

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