الرقابة الإدارية تفتش في مؤهلات أعضاء حكومة الدبيبة  

هذه المطالبة تأتي بعد ورود معلومات بوجود مؤهلات مزورة لبعض أعضاء الحكومة

27 مارس، 2021 9:08 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

طالبت هيئة  الرقابة الإدارية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد  الدبيبة بموافاتها بالسير الذاتية لأعضاء الحكومة ووزارئها مرفقة بمؤهلاتهم العلمية؛ بعد ورود معلومات بوجود مؤهلات مزورة لبعض أعضاء الحكومة .

الهيئة قالت في كتاب موجه لرئيس الحكومة إنه  “في إطار المهام المناطة بها وفقا لقانون إنشائها ولائحته التنفيذية وإشارة إلى المعلومات المبدئية الواردة إليها والتي تطابقت مع ماتناقلته بعض وسائل الإعلام بأن عددا من أعضاء الحكومة ووزرائها يحملون مؤهلات مزورة، فإن الأمر يقتضي موافاتنا بالسير الذاتية للأعضاء وصور عن مؤهلاتهم العلمية  .

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27 مارس، 2021 9:08 م
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