الدبيبة يفتتح المعرض الفني بدار الفنون في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” المعرض الفني الخاص بالفنان “العجيلي العبيدي”، وذلك على هامش الزيارة التي أجراها إلى دار الفنون بالعاصمة طرابلس بدعوة من مجموعة من الفنانين والمثقفين، واستجابة لمناشدتهم بالمحافظة عليها.

والتقى الدبيبة، خلال الزيارة التي رافقته فيها وزيرة الثقافة مبروكة أوكي، عددًا من النشطاء والكتاب والمثقفين، حيث تعرف على تاريخ نشأة دار الفنون وحجم المساهمة التي قامت بها في سبيل التعزيز من دور ليبيا الثقافي والفني من خلال احتضانها لأكثر من 600 معرض محلي ودولي، وهي مساهمة لفتت بدورها انتباه المنظمات والهيئات الدولية والمحلية.

وعبر رئيس الحكومة عن مدى الحاجة لعودة النشاط الثقافي والارتقاء به، خاصة وأن الفنان يعتبر سفيرا لوطنه، يمارس لغة مشتركة بين الشعوب ويمثل أداة تواصل فريدة مع المجتمعات الأخرى.

وطالب عدد من الفنانين والمثقفين والنشطاء الذين تواجدوا في الحدث بدعم حكومة الوحدة الوطنية للثقافة وروادها، وكذلك بتوفير الدعم للمرافق الثقافية في كل ليبيا، وبالأخص دار الفنون بطرابلس؛ التي تعتبر أحد أبرز فضاءات الفن في ليبيا.