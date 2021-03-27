الأطقم الطبية بالجلاء في بنغازي تطالب بمزيد من ضبط الأمن داخل المستشفى

أخبار ليبيا24

ناشدت الأطقم الطبية بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بضبط وحفظ الأمن داخل المستشفى.

أتى ذلك بعد أن حاول مسلحون بلباس عسكري إجبار قسم الأشعة على تصوير مرافق لهم دون الالتفات إلى موعد دخولهم لكثرة الحالات التي تنظر إجراء صورة أشعة.

وقالت الأطقم الطبية، لأخبار ليييا 24، السبت، إن الاعتداء حدث صباحًا بقسم الأشعة ولم يكن الأول من نوعه، مما تسبب في حالة من الذعر والخوف والهلع وفرار الأطقم الطبية والمختصين بالقسم.

وأوضحت الأطقم الطبية، أن المسلحين يتبعون إحدى الجهات العسكرية وقد جاؤوا لإسعاف صديق لهم ليقوم بصورة أشعه، لكنهم لم يحترموا موعد دخلوهم بسبب وجود الكثير من الحالات التي تنتظر منذ وقت مبكر.

وأضافت، لقد حاولوا إدخال صديقهم بقوة السلاح، وعندما طلبوا منهم الانتظار تشاجروا مع الجهة الأمنية التي تقوم بحماية المستشفى، لافتين إلى أنه حدثت رماية داخل قسم الأشعة.

وأشارت الأطقم الطبية إلى أن، هذا الاعتداء هو الثالث من نوعه خلال سبعة أيام، إذ بات كل شخص يتوفى لديه شخص أو يصاب شخص ويحاول إسعافه يقوم بإطلاق الرصاص داخل هذا المرفق الصحي الذي يقدم الخدمات الصحية للجميع دون استثناء، داعيين وضع حدٍ لهذه الظاهرة التي أصبحت لدى بعض المسلحين.