وقفة إعلامية لمفوضية الانتخابات في حضور وزيرة الخارجية ووزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا

أخبار ليبيا24

أدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الخميس وقفة إعلامية داخل فندق كورنثيا في حضور وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، رفقة وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا

وقالت المكتب الإعلامي للمفوضية، إن الوزراء أكدوا على مضيهم في دعم المفوضية للقيام بالانتخابات المقرر إجراءها في الـ24 من ديسمبر هذا العام، وذلك من خلال مشروع “بيبول” الذي يهدف إلى تذليل كافة الصعاب والعقبات التي قد تواجه عملية التجهيز للانتخابات واستثمار الإمكانية المتاحة لدى جميع الاطراف لإنجاحها.