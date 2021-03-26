وفاة 32 شخصا في اصطدام قطارين بمصر

اصطدام قطارين في محافظة سوهاج بمصر

26 مارس، 2021 3:23 م
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أخبار ليبيا 24  

أكد مصدر بهيئة الإسعاف في مصر، اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان.

وتسبب الحادث وفق الحصيلة الأولية لوزارة الصحة المصرية في وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين.

وبحسب مصدر بالسكة الحديد، توقفت حركة المسير لوجه بحري للقطارات، نظرا لحادث بقطار 157 المميز واصطدامه بقطار مكيف في سوهاج.

وأمر الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري، بالتحفظ على سائقي قطاري طهطا بمحافظة سوهاج، بحسب مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد.

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26 مارس، 2021 3:23 م
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