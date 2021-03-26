وزارة الاقتصاد الليبية تشارك في دورة لوزراء التجارة بأفريقيا

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شاركت إدارة التعاون الدولي والفني بوزارة الاقتصاد والتجارة في أعمال الدورة الـ53 لوزراء التجارة والتنمية الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة، التي انعقدت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وأقميت أعمال الدورة تحت عنوان ” التصنيع والتنوع المستدامان في أفريقيا بعصر الرقمنة في ظل جائحة كوفيد 19″، حيث نوقش خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد عبر تقنية الفيديو سُبل الاستثمار في الدولة الأفريقية وآلية العمل ما بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد ودعم التصنيع والتنوع بهدف تحقيق نمو اقتصادي سريع بالدول الأفريقية.

وحضر الاجتماع عدد 42 دولة أفريقية منها 8 دول عربية وحضور مراقبين عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، استراليا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وفرنسا وقطر ولكسمبورغ، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية المختصة في مجالات التجارة والصناعة والتنمية الاقتصادية.