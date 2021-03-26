مصر تواصل جهود تعويم السفينة الضخمة العالقة بقناة السويس

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قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الجمعة، إن نسبة إنجاز أعمال التكريك المستهدفة بواسطة الكراكة مشهور لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة ” السفينة “ايفرغرين” بلغت نحو 87 بالمائة بمعدلات تكريك تقترب من 17 ألف متراً مكعب من الرمال.

وأوضح رئيس الهيئة، في منشور لرئاسة مجلس الوزراء المصري، أن الكراكة مشهور بدأت أمس العمل على بعد 100 متر من السفينة، واقتربنا اليوم حتى بعد 15 متراً، ومن عمق ابتدائي نصف متر وحتى عمق تكريك بلغ حاليا 15 متراً.

وأكد على أن أعمال التكريك تتم بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحي، وذلك بالحفاظ على مسافة آمنة تقدر عند أقرب نقطة مسموح بها للاقتراب من السفينة بحوالي 10 أمتار من السفينة.

وأشار إلى أنه لن يتمكنوا من التكريك بعد هذه المسافة، إلا أنهم سيتعيضون عن ذلك بالانهيارات الترابية التي ستتم من تلقاء نفسها.

ولفت إلى أنه من المقرر استئناف تجارب الشد بواسطة كل من القاطرة “بركة 1” والقاطرة “عزت عادل ” فور انتهاء أعمال التكريك المستهدفة والتي تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف متراً مكعب من الرمال.

يأتي ذلك فيما رحّبت هيئة قناة السويس بعروض المساعدة الدولية في جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس منذ 4 أيام.