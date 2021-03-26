طقس ماطر في الشرق ومائل للاعتدال بالمناطق الأخرى

أخبار ليبيا24

تتوقع أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار اليوم الجمعة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، بينما يميل طقس للاعتدال على باقي المناطق في ليبيا.

وأفاد الأرصاد أن حالة الطقس المتوقعة في رأس أجدير، سرت، سهل الجفارة وحتى جبل نفوسة، ستكون مشمس إلى قليل الغيوم على الساحل، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (16- 20) مئوية وتسجل اعتدالًا خلال اليومين القادمين .

وأوضحت الأرصاد أن هناك احتمالية لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، والرياح ستكون في المنطقة الممتدة من الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات إلى مراده، شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة القصوى، فتتراوح على أغلب المناطق ما بين (15 – 20) مئوية ولا تتجاوز (13) مئوية على المرتفعات الجبلية وتميل للاعتدال خلال اليومين القادمين.

وفي الجفرة، سبها، غـات، غدامس وحتى الحمادة، الطقس مشمس والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق .

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (20- 23) مئوية وتميل للاعتدال من يوم الغد على أغلب المناطق.

وبيّنت الأرصاد أن الطقس مشمس في الكفرة، السرير وتازربو والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين (20–22) مئوية.