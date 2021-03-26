سرقة 2500 متر من أسلاك الكهرباء في صبراتة
أخبار ليبيا24
قامت مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء على خط بئر العالم من فرعية التجفيف وخط ايتيم من 30 الإذاعة وسرقة أسلاك بمسافة 2500 متر بصبراتة.
وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن سرقة أسلاك من خط بئر العالم بمسافة 950 متر، تسببت في فقد التغذية على نحو (20) محول بدائرة توزيع الحي الصناعي.
وأوضحت الشركة أن سرقة الأسلاك من خط ايتيم من 30 الإذاعة بمسافة 1400 متر، تسببت في فقد التغذية على عدد كبير من المحولات بدائرة توزيع صبراتة.