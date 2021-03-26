رغم إلغاء التجمعات لتفشي كورونا.. غدامس تنظم مهرجانا وتعد أكبر طبق كسكي في العالم

أخبار ليبيا 24

أقيم في بلدية غدامس، اليوم الجمعة، مهرجان التمييز للتراث اللا مادي دُشن خلاله أكبر وجبة طبق “كسكسي” في العالم بحضور مواطنين من مختلف المدن الليبية، ويأتي ذلك عقب إعلان اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا في المدينة إلغاء كافة التجمعات الكبرى داخل المدينة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، قال رئيس الهيئة العامة للثقافة السابق بحكومة الوفاق، حسن أونيس، “قاتلنا بقوة من أجل أن توقع ليبيا على اتفاقية اليونسكو بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، الموقعة في العام 2003”.

وأضاف أونيس، “ها هي مدينة غدامس تحتفل اليوم بتجهيز أكبر وجبة للكسكسي، حيث وصل قطر الطبق إلى 4 أمتار، وتم استخدام 1200 كيلو كسكسي، و375 كيلو لحم”.

وتابع، “إن للحدث دلالات رمزية، تمثلت في الاحتفال بما حققناه في الهيئة العامة للثقافة، من انتصار على الروتين الإداري، بغض النظر عن تحطيم الأرقام القياسية”.

يشار إلى أن اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا في غدامس قد أوصت برفع مستوى الوعي لدى المواطنين، والدعوة لاجتماع عاجل للجنة التوعية والتثقيف في هذا السياق، وإيجاد آلية للتنسيق بين لجنة الرصد والتقصي ومراقبة التعليم، والالتزام بما ورد في التوصيات السابقة فيما يتعلق بالحد من المبالغات في المناسبات الاجتماعية والمناشط الرياضية.