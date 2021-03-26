دي مايو: الملف الليبي أساسي لأمن إيطاليا القومي

26 مارس، 2021 1:24 ص
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أخبار ليبيا24

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن زيارته إلى العاصمة الليبية طرابلس رفقة نظيريه الألماني والفرنسي هي تأكيد على وحدة نوايا الاتحاد الأوروبي لمساندة مسار الاستقرار في ليبيا على طريق السلام.

وقال دي مايو، على منصة فيسبوك، إن “أوروبا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعمه في طريقه نحو السلام”.

كما أكد دي مايو على “أن الملف الليبي أساسي لأمننا القومي ولمصالحنا الجيوستراتيجية لموقعها القريب من السواحل الإيطالية”، لافتًا إلى ضرورة التعاون مع ليبيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد دي مايو، على أن استقرار ليبيا يعني المزيد من الأمن في إيطاليا وفرصة جديدة لشركاتها للمشاركة في إعادة إعمارها.

 

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26 مارس، 2021 1:24 ص
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