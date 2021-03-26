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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة أنه سيتم زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عقب خروج اضطراري لوحدات التوليد في محطة الزاوية.

وذكرت الشركة العامة للكهرباء أن خروجًا اضطراريًا لوحدات التوليد الغازيتين الأولى والسادسة، ووحداتي التوليد البخاريتين الثانية والثالثة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن هذا الخروج الاضطراري للوحدات سيؤدي إلى زيادة طرح الأحمال إلى 5ساعات.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أنه جاري العمل الآن من قبل فرق الصيانة في المحطة على إعادة تشغيلها وإرجاعها للخدمة.