ختام دورة تدريبية حول مخاطر الإشعاعات بالمؤسسة الوطنية للنفط

26 مارس، 2021 9:45 ص
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أخبار ليبيا24

اختتمت إدارات الصحة والسلامة والبيئة بالشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الخميس دورة تدريبية، عن بُعد، حول الوقاية من المخاطر الناتجة عن الإشعاعات والاشعاعات الطبيعية والكهرومغناطيسية.

وأتت الدورة في إطار التعاون المستمر والرفع من قدرات الموظفين وتوعيتهم التي تتبناها المؤسسة الوطنية للنفط وبالتعاون مع شركة إينى إيطاليا وإيني شمال أفريقيا.

واستهدفت الدورة على مدار 4 أيام أكثر من 80 فرصة تدريب من كامل شركات القطاع وعلى مدى أربعة أيام، حيث تركّزت على كيفية الوقاية من المخاطر التي تنتج عن الإشعاعات والاشعاعات الطبيعية والكهرومغناطيسية، وكذلك الاهتزازات والضوضاء وكيفية معالجتها وتقليلها والتخلص والوقاية منها.

وأتى هذا البرنامج ضمن حزمة من البرامج التعليمية التي تستهدف أكثر من 350 فرصة تدريب لجميع شركات القطاع اتفقت عليها كل من الإدارات المعنية في ظل جائحة كورونا وما يواكبها من التدريب والتوعية عن بعد في أمكان العمل.

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26 مارس، 2021 9:45 ص
19

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