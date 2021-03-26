المنفي يؤكد لـ”أردوغان” وحدة ليبيا وسيادتها وأهمية العلاقة بين البلدين 

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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الجمعة خلال لقاءه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على وحدة ليبيا وسيادتها، وأهمية العلاقة بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي ناقش مع نظيره التركي عدد من الملفات ذات الأهمية التي تجمع البلدين.

وأضاف المكتب أن رئيس المجلس جدد ضرورة الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية، وإرساء الاستقرار في البلاد من خلال تحقيق مصالحة وطنية شاملة، وصولا إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر من العام الجاري.

وأعرب أردوغان دعم بلاده الكامل والمطلق للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، ووحدة ليبيا وسيادتها، مؤكدا عمق العلاقة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف الرئيس التركي أن تركيا تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي، معربا عن استعداد بلاده إلى تقديم المساعدة في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، ومساندة الليبيين للوصول إلى دولة مستقلة ومزدهرة.