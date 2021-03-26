السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التنسيق الوثيق مع المجلس الرئاسي الليبي الجديد

26 مارس، 2021 1:00 ص
13

أخبار ليبيا24

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخميس على حرص بلاده في تعزيز التنسيق الوثيق مع المجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة محمد المنفي.

أعرب السيسي، في تغريدة على تويتر، عقب لقائه مع المنفي الخميس في القاهرة، عن تشرفه باستقبال المنفي.

وزيارة المنفي إلى القاهرة هي ثاني محطة خارجية له كرئيس للمجلس الرئاسي الليبي الجديد بعد الزيارة الأولى التي أداها الثلاثاء إلى باريس.

وقال السيسي: “شرفت اليوم باستقبال السيد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في إطار حرص مصر على تعزيز التنسيق الوثيق مع المجلس الرئاسي الليبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية”.

 

الوسوم
26 مارس، 2021 1:00 ص
13

مقالات ذات صلة

وقفة إعلامية لمفوضية الانتخابات في حضور وزيرة الخارجية ووزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا

26 مارس، 2021 1:54 ص

وزارة الاقتصاد الليبية تشارك في دورة لوزراء التجارة بأفريقيا

26 مارس، 2021 1:44 ص

دي مايو: الملف الليبي أساسي لأمن إيطاليا القومي

26 مارس، 2021 1:24 ص

فريق طبي يزور مركز إيواء وترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الكفرة

26 مارس، 2021 12:34 ص
زر الذهاب إلى الأعلى