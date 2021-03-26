السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التنسيق الوثيق مع المجلس الرئاسي الليبي الجديد

أخبار ليبيا24

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخميس على حرص بلاده في تعزيز التنسيق الوثيق مع المجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة محمد المنفي.

أعرب السيسي، في تغريدة على تويتر، عقب لقائه مع المنفي الخميس في القاهرة، عن تشرفه باستقبال المنفي.

وزيارة المنفي إلى القاهرة هي ثاني محطة خارجية له كرئيس للمجلس الرئاسي الليبي الجديد بعد الزيارة الأولى التي أداها الثلاثاء إلى باريس.

وقال السيسي: “شرفت اليوم باستقبال السيد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في إطار حرص مصر على تعزيز التنسيق الوثيق مع المجلس الرئاسي الليبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية”.