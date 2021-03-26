الرئاسة التركية: المنفي سيزور تركيا الجمعة تلبية لدعوة أردوغان

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قالت أنقرة إن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سيجري زيارة عمل إلى تركيا، اليوم الجمعة، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد بيان، صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، نقلته وكالة الأناضول، أن الجانبين سيبحثان خلال الزيارة الأولى من نوعها عقب بدء المجلس الرئاسي مهامه، العلاقات العميقة بين البلدين من كافة الجوانب.

وأضاف، أنه من المرتقب أن يتناول أردوغان والمنفي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي حال حدوث الزيارة، فإن هذه الزيارة هي ثالث زيارة خارجية رسمية لرئيس المجلس الرئاسي في غضون أربعة أيام، حيث سبق استهل المنفي زياراته الخارجية الرسمية بزيارة إلى فرنسا الثلاثاء اعقبها زيارة إلى مصر الخميس.