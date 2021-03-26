الدولار الجمركي في ليبيا ماذا تعرف عنه؟

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الرئاسي السابق أصدر في مطلع مارس قرارًا بشأن استحداث نظام “الدولار الجمركي“

وزير المالية بومطاري حدد قيمة الدولار الجمركي بواقع 2.12 دينار لكل واحد دولار، فما هو هذا النظام؟

-يهدف للمساهمة من خلال أدوات السياسة المالية لإحداث استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار

-ضمان دخول أكبر عدد من المتعاملين بالاقتصاد الوطني إلى المنظومة القانونية

-تأسيس قاعدة بيانات عن البضائع المستوردة كماً ونوعاً

-تأسيس قاعدة البيانات تسهم في رسم سياسة تجارية ناجعة

-يُعمل بنظام الدولار الجمركي بشكل مؤقت

-يخضع للتحديث من حين إلى آخر وفقاً للمتغيرات الاقتصادي