الدولار الجمركي في ليبيا ماذا تعرف عنه؟ 

26 مارس، 2021 7:34 م
0

أخبارليبيا24

الرئاسي السابق أصدر في مطلع مارس قرارًا بشأن استحداث نظام “الدولار الجمركي 

وزير المالية بومطاري حدد قيمة الدولار الجمركي بواقع 2.12 دينار لكل واحد دولار، فما هو هذا النظام؟ 

-يهدف للمساهمة من خلال أدوات السياسة المالية لإحداث استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار 

-ضمان دخول أكبر عدد من المتعاملين بالاقتصاد الوطني إلى المنظومة القانونية 

-تأسيس قاعدة بيانات عن البضائع المستوردة كماً ونوعاً 

-تأسيس قاعدة البيانات تسهم في رسم سياسة تجارية ناجعة 

-يُعمل بنظام الدولار الجمركي بشكل مؤقت 

-يخضع للتحديث من حين إلى آخر وفقاً للمتغيرات الاقتصادي 

26 مارس، 2021 7:34 م
0

مقالات ذات صلة

ليبيا تونس.. لقاء استثنائي ينتظر الكرة الليبية

25 مارس، 2021 2:04 م

“صياد الدواعش” .. من يكون ؟

25 مارس، 2021 2:02 م

“تعذيب وإذلال جنسي” جرائم مليشيات الوفاق بحق المهاجرين

24 مارس، 2021 12:45 ص

مقترح ميزانية حكومة الوحدة الوطنية 2021

23 مارس، 2021 8:11 م
زر الذهاب إلى الأعلى