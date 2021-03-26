الدبيبة يُرسل التعازي لمصر حادثة قطار سوهاج  

الدبيبة: عشنا يوما حزينا على خلفية حادثة قطار سوهاج  

26 مارس، 2021 5:58 م
26

أخبار ليبيا 24

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعازيه للقيادة والشعب المصري ولأهالي ضحايا حادثة قطار سوهاج بمصر.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر صفحته الرسمية بـ تويتر، ” مواساتنا وتعازينا المصري عامة ولأهالي ضحايا حادثة قطار سوهاج بشكل خاص. يوم حزين عشناه جميعا على خلفية هذه الحادثة وليبيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب القيادة والشعب المصري في هذا المصاب الجلل، فمصاب الأشقاء واحد”.

يشار إلى أن مصر شهدت اليوم الجمعة اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان.

وتسبب الحادث وفق الحصيلة الأولية لوزارة الصحة المصرية في وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين.

 

الوسوم
26 مارس، 2021 5:58 م
26

مقالات ذات صلة

رداً على الـ”يونيسكو” غدامس تحضر أكبر طبق كسكسي 

26 مارس، 2021 7:13 م

صحيفة: الدبيبة يشكل لجنة لرفع الدعم عن المحروقات 

26 مارس، 2021 7:01 م

إدارة نادي الهلال تؤكد على حقها في المشاركة بالبطولة العربية

26 مارس، 2021 6:42 م

رغم إلغاء التجمعات لتفشي كورونا.. غدامس تنظم مهرجانا وتعد أكبر طبق كسكي في العالم

26 مارس، 2021 5:28 م
زر الذهاب إلى الأعلى