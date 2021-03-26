الدبيبة يُرسل التعازي لمصر حادثة قطار سوهاج  

أخبار ليبيا 24

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعازيه للقيادة والشعب المصري ولأهالي ضحايا حادثة قطار سوهاج بمصر.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر صفحته الرسمية بـ تويتر، ” مواساتنا وتعازينا المصري عامة ولأهالي ضحايا حادثة قطار سوهاج بشكل خاص. يوم حزين عشناه جميعا على خلفية هذه الحادثة وليبيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب القيادة والشعب المصري في هذا المصاب الجلل، فمصاب الأشقاء واحد”.

يشار إلى أن مصر شهدت اليوم الجمعة اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان.

وتسبب الحادث وفق الحصيلة الأولية لوزارة الصحة المصرية في وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين.