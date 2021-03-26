الآثار المصرية تنفي الأنباء المتداولة حول وجود هبوط أرضي يهدد هرم خوفو بالانهيار

أخبار ليبيا 24

قالت رئاسة الوزراء المصرية، اليوم الجمعة، أن مواقع إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت صوراً تزعم وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار.

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان لها، أن المركز الإعلامي التابع لها قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار.

وأكد البيان أن الصور المتداولة مزيفة، مُوضحةً أن منطقة هضبة الأهرام الأثرية ترتفع عن باقي المنطقة المحيطة بها، وأن كل ما يقع أو يحدث أسفل تلك المنطقة يبعد تماماً عن الأهرامات، ولا يمثل أي خطورة عليها.

وناشد البيان المصريين بعدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصور.

كما ناشدت وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة