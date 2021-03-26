افتتاح مقر لشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز في بنغازي

26 مارس، 2021 12:42 م
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أخبار ليبيا24

افتتحت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز مقرًا لها بمدينة بنغازي في حضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وعدد من الأعضاء.

وجرى بعد افتتاح المقر الخميس عقد أول اجتماع بين مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وشركة راس لانوف، وتم خلاله تناول جميع نشاطات شركة راس لانوف .

وتطرق الاجتماع، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط، إلى عمليات الشركة بالمنطقة الصناعية براس لانوف وأعمال الصيانة الجارية، والتحديات التي تعرقل سيرها، والحلول الأنسب لها لكي تتمكن من تحقيق مستهدفاتها ومشاريعها لهذا العام.

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26 مارس، 2021 12:42 م
14

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