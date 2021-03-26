إدارة نادي الهلال تؤكد على حقها في المشاركة بالبطولة العربية

26 مارس، 2021 6:42 م
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أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس الإدارة بنادي الهلال ببنغازي، نادر بوشناف، أن الهلال لن يتنازل عن حقه في المشاركة ببطولة الأندية العربية لكرة القدم.

وأوضح بوشناف في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أن بطولة الأندية العربية  لم يصدر بشأنها أي قرار رسمي حول إقامتها من عدمه.

وتابع بوشناف، “تواصلنا مع الاتحاد العربي لكرة القدم وأفادنا  أن أسباب عدم إقامة البطولة حتى الآن هو ضيق الوقت وظروف جائحة  فيروس كورونا”.

وأكد رئيس نادي الهلال  أن المشاركة في البطولة العربية حقٌ لفريق الهلال مشددا على أن النادي لن يتنازل عن هذا الحق بكافة الوسائل القانونية المتاحة، حسب قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام الليبي لكرة القدم  كان قد أصدر في وقت سابق قراراً رسمياً بترشيح الهلال رفقة نادي المدينة للمشاركة في البطولة العربية المقبلة.

 

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26 مارس، 2021 6:42 م
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