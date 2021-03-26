أسعار النفط ترتفع متأثرة بتوقف حركة الملاحة في قناة السويس

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2.5 بالمائة بالسوق الأوروبية اليوم الجمعة بفعل توقف حركة الملاحة في قناة السويس، وتصاعد المخاوف من تعطل إمدادات النفط والغاز إلى أوروبا وأمريكا الشمالية لعدة أسابيع.

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.8 بالمائة إلى مستوى 60.13 دولارًا من مستوى الافتتاح عند 58.45 دولارًا، وسجل أدنى مستوي عند 58.35 دولارًا.

وصعد خام برنت بنسبة 2.6 بالمائة إلى مستوى 63.44 دولارًا للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 61.82 دولارًا، وسجل أدنى مستوى عند 61.82 دولارًا.

وأضطرت السلطات المصرية إلى وقف حركة الملاحة في قناة السويس، بعدما أدي جنوح سفينة حاويات عملاقة إلى إعاقة حركة المرور في القناة، مع تعطل فعليا مرور أكثر من 10 ناقلات نفط عملاقة تحمل أكثر من 13 مليون برميل.

وقالت إحدى شركات الإنقاذ العالمية، إن السفينة قد تستغرق أسابيع حتى يتم تحريرها، وهو ما يعني استمرار توقف حركة الملاحة لفترة ليست بالقصيرة، سوف تؤثر كثيرا على تعطل إمدادات النفط والغاز إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.