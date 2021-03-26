آغا: إلغاء عطلة يوم السبت إذا صح “غباء”

26 مارس، 2021 8:34 م
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أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي رمزي آغا إذا صحت المعلومات عن نية حكومة الوحدة الوطنية بإلغاء عطلة يوم السبت في الدوائر الحكومية فإن هذه الخطوة اعتبرها في قمة الغباء.

وأضاف آغا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”نحن لسنا دولة صناعية بل العكس معظم القطاع الوظيفي هو إداري وهذا ماسيزيد مصاريف هذه القطاعات من قرطاسية ووقود وكهرباء ونظافة وإعاشة”.

وتابع رئيس اللجنة :”لو أنه تم احتساب قيمة لهذا اليوم في مرتب الموظف فهذا يعني زيادة في بند المرتبات بحوالي ثلاثة ونصف المليار الدينار في السنة”.

وختم آغا منشوره :”مع العلم بأن ليبيا تدفع مرتبات لموظفي القطاع الحكومي حوالي واحد وسبعين مليون دينار يوميًا”.

26 مارس، 2021 8:34 م
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