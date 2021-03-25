هي الأصغر..مركز العزل في كاباو يسجل إصابة طفلة بعمر 5 أشهر

أخبار ليبيا24- خاص

قال عميد بلدية كاباو مراد مخلوف اليوم الخميس إن مركز العزل بالمدينة سجل إصابة أصغر مصابة بفايروس كورونا المستجد وتبلغ من العمر 5 أشهر فقط.

وأوضح مخلوف لـ”أخبارليبيا 24” ، أن الوضع الوبائي في كاباو لا يزال متفاقم، ولكن الدعم الذي وصل إلى المدينة ساعد الجهات المعنية بأن يكون لها دافع في مجابهة فايروس كورونا المستجد.

وأضاف عميد البلدية أن مركز العزل أصبح فيه خمسة أطباء حالياً، وتم فصل مركز الفلترة عن مركز العزل بعدما كانا في نفس المكان بسبب نقص الكوادر الطبية.

وأوضح مخلوف، أن مركز العزل سجل 11 حالة وفاة خلال أسبوعين فقط، والإحصائية كاملة للوفيات منذ بداية الجائحة بلغت 43 حالة من ضمنهم حالات الوفيات للأسبوعين الماضيين.

وأفاد عميد البلدية أن مركز العزل تقبع به 13 حالة حالياً والمترددين المصابين 106 ممن يتلقون العلاج ويغادرون لحجر أنفسهم، كما يتم إرسال بعض الحالات لمركز عزل الحرابة الأقرب لهم.

وأشار مخلوف إلى أن، الأدوية التي يستخدمها مركز العزل أغلبها متوفرة بعد تقديم الدعم من قبل وزارة الصحة واللجنة الاستشارية العملية العليا لمجابهة فايروس كورونا.

وأكد أنهم عملوا على آلية لعلاج المصابين ولكن البدء في إيقاف انتشار الوباء يحتاج إلى وقفة جادة، خصوصاً أن السلالات الجديدة للفيروس المتحور سريعة الانتشار.

وذكر عميد بلدية كاباو أن الحركة بالمدينة شبهة متوقفه، فالمقار الحكومية والمساجد والمدارس مغلقة تماماً باستثناء المرافق الصحية، ولا يوجد تواجد أمني كدوريات لتنفيذ الحظر، لأن المواطنين حظروا أنفسهم بأنفسهم، وهناك تخوف وتعاون كبير من قبلهم.