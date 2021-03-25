هدية: اغتيال محمود الورفلي مفبرك

25 مارس، 2021 12:14 ص
195

أخبار ليبيا 24 

قال مدير المكتب الإعلامي لمليشيا البنيان المرصوص، أحمد هدية، أن خبر وفاة الرائد محمود الورفلي مفبرك وغير صحيح.

وأوضح هدية في تغريدة له عبر تويتر، أن الغرض من نشر الخبر وتأكيده بهذه السرعة لكي يصدق الجميع أنه مات، لتتغير أوراقه الشخصية ليغادر البلاد.

وتابع هدية المتحدث السابق باسم “فجر ليبيا”، ” ننتظر تأكيدا غير قابل للتزوير لو يحبوا نصدقوهم”.

يشار إلى أن الرائد الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي تعرض اليوم الأربعاء إلى عملية اغتيال عبر استهدافه بوابل من الرصاص أصاب رأسه وأنحاء متفرقة من الجسم قرب جامعة العرب الطبية بمنطقة بلعون في مدينة بنغازي شرق البلاد.

الوسوم
25 مارس، 2021 12:14 ص
195

مقالات ذات صلة

القيادة العامة للجيش الوطني تنعى الرائد محمود الورفلي

25 مارس، 2021 12:30 ص

بوكو حرام تصعد من عمليات اختطاف التلاميذ خلال 2021

25 مارس، 2021 12:20 ص

اللواء طارق بن زياد مُعزز ينعى الرائد محمود الورفلي

24 مارس، 2021 11:26 م

لجنة حقوق الإنسان تدعو الحكومة بالكشف عن نتائج التحقيقات في انتهاكات القانون الإنساني بليبيا

24 مارس، 2021 10:30 م
زر الذهاب إلى الأعلى