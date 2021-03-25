مستشفى الجلاء بنغازي يتسلم جثمان سوداني قتل برصاصة في الرأس

25 مارس، 2021 10:50 ص
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أخبار ليبيا24- خاص

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي اليوم الخميس جثمان شخص سوداني الجنسية قُتل برصاص مسلحين داخل مصنع طوب “بلوك” بالطلحية.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لـ”أخبارليبيا24″ إن آدم إسماعيل قتل برصاصة في الرأس، وقام بنقل وتسليم جثمانه إلى مستشفى الجلاء، عناصر شرطة مركز النواقية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الواقعة على الفور، خصوصاً أن هذة الواقعة ليست الأولى من نوعها التي يتم فيها استهداف العمالة الوافدة لغرض السرقة.

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25 مارس، 2021 10:50 ص
52

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