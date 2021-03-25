مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في طرابلس وزير الخارجية "نجلاء المنقوش" تستقبل وفد الوزراء

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انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس .

وكان قد وصل قبل قليل إلى ديوان رئاسة الوزراء وفداً أوروبياً عالي المستوى يضم وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، ووزير الخارجية الألمانية “هايكو ماس”، ووزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” والوفد المرافق لهم.

وكان في استقبال الوفد “نجلاء المنقوش” وزير الخارجية والتعاون الدولي.