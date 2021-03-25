ليبيا تونس.. لقاء استثنائي ينتظر اثنائي ينتظر الكرة اللية الليبية

ليبيا تحتاج للترشح إلى الفوز على تونس وتنزانيا أملا في تعثر المنتخب الغيني

25 مارس، 2021 2:04 م
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أخبارليبيا24 | انفوجرافيك 

  • أول مباراة دولية للمنتخب الليبي على أرضه منذ سبع سنوات بعد رفع الحظر على الملاعب الليبية .
  • تقام المباراة ضمن تصفيات المجموعة العاشرة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون 2022 .
  • تجرى المباراة على أرضية ملعب شهداء بنينا في بنغازي الجمعة عند الساعة 09:00 مساء .
  • منتخب ليبيا في ذيل المجموعة برصيد 3 نقاط بينما تونس تتصدر برصيد 10 نقاط .
  • تحتاج ليبيا للترشح إلى الفوز على تونس وتنزانيا أملا في تعثر المنتخب الغيني صاحب المركز الثاني برصيد ست نقاط .

25 مارس، 2021 2:04 م
18

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