ليبيا تونس.. لقاء استثنائي ينتظر اثنائي ينتظر الكرة اللية الليبية
ليبيا تحتاج للترشح إلى الفوز على تونس وتنزانيا أملا في تعثر المنتخب الغيني
أخبارليبيا24 | انفوجرافيك
- أول مباراة دولية للمنتخب الليبي على أرضه منذ سبع سنوات بعد رفع الحظر على الملاعب الليبية .
- تقام المباراة ضمن تصفيات المجموعة العاشرة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون 2022 .
- تجرى المباراة على أرضية ملعب شهداء بنينا في بنغازي الجمعة عند الساعة 09:00 مساء .
- منتخب ليبيا في ذيل المجموعة برصيد 3 نقاط بينما تونس تتصدر برصيد 10 نقاط .
- تحتاج ليبيا للترشح إلى الفوز على تونس وتنزانيا أملا في تعثر المنتخب الغيني صاحب المركز الثاني برصيد ست نقاط .