ليبيا تفقد حظوظ التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا بعد خسارتها أمام تونس

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فقد منتخب ليبيا حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا بعدما تجمّد رصيده عند 3 نقاط في المركز الأخير إثر خسارته الكبيرة أمام منتخب تونس في بنغازي مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات.

وشهدت مباراة عودة منتخب ليبيا إلى الملاعب الليبية بعد رفع الحظر غزارة في الأهداف وصلت إلى 7 أهداف.

وتقدّم منتخب ليبيا في الدقيقة 21 من توقّيع مؤيد اللافي، غير أن منتخب تونس استطاع التعديل في الدقيقة 39 بواسطة إلياس السخيري، وتقدم بهدف ثاني في الدقيقة 48 بواسطة سيف الدين الجزيري.

وعلى الرغم من محاولة منتخب ليبيا تعديل النتيجة عزز المنخب التونسي تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 51 عن طريق محمد دراغر.

وبعد نحو 4 دقائق عاد مؤيد اللافي ليسجل هدف ثان للمنتخب الوطني في الدقيقة 54، وعلى الرغم من الهجمات المتكررة عجز لاعبو ليبيا من تعديل النتيجة.

وبعد هجمات متبادلة بين المنتخبين استطاعت تونس تسجيل الهدفين الرابع في الدقيقة 84 بواسطة أنيس بن سليمان والخامس الدقيقة (90+3) بواسطة سيف الدين الجزيري، وبهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب تونس إلى 13 نقطة.