قبل ساعات من مواجهة تونس.. نائب رئيس الحكومة يزور بعثة المنتخب الوطني في بنغازي

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قام نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني بزيارة لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم في بنغازي، وذلك قبل ساعات من مواجهة ستجمعه بنظيره التونسي، اليوم الخميس، لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات الكان 2021.

وأكد القطراني وفق بيان عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، على دعم المنتخب الوطني ومؤازرة لاعبيه متمنيا التوفيق للمنتخب والجهاز الفني بتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم أداء مميز.

وحث القطراني اللاعبين على بذل أقصي ما في وسعهم لتشريف الكرة الليبية لرجوع ليبيا إلى الواجهة الدولية بعد الحظر المفروض على الملاعب الليبية الذي دام لسبعة سنوات.

ورافق القطراني خلال زيارة البعثة بمقر إقامتها بفندق تبيستي وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، ورئيس الاتحاد العام الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني.