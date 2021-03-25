غياب مهاجم ليبيا عن مباراة تونس بسبب كورونا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تلقى المنتخب الليبي ضربة موجعة لمواجهة منتخب تونس، اليوم الخميس، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الاتحاد الليبي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن إصابة المهاجم خالد مجدي بفيروس كورونا المستجد، ليغيب رسميا عن المواجهة .

ويحتل فرسان المتوسط، الترتيب الرابع في المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط عن غينيا الاستوائية صاحب المركز الثاني، ونقطة فقط عن تنزانيا ثالث الترتيب .