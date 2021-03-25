“صياد الدواعش” .. من يكون ؟
شخصيته مثيرة للجدل في مناسبات عديدة ظهر خلالها عنيدا مشاكسا
أخبارليبيا24 | انفوجرافيك
– أحد قادة قوات الصاعقة الميدانيين وأكثرهم شهرة على المستويين المحلي والخارجي.
– يصفه أنصاره بقاهر “الخوارج” و”الدواعش”.
– ضابط ميداني بارز كان أثار حوله الكثير من الجدل بعد أن ظهر في مقاطع فيديو وهو ينفذ عمليات إعدام ميدانية في عدد من العناصر الإرهابية .
- اغتيل في مدينة بنغازي يوم 24 مارس 2021 بعدما أمطر مسلحين سيارته بالرصاص .
– شخصيته مثيرة للجدل في مناسبات عديدة ظهر خلالها عنيدا مشاكسا لا يحفل بما يقال عنه وبالعواقب.
– ولد سنة 1974 في بنغازي وتعلّم بها، ثم التحق بكليتها العسكرية وتخرج منها ضابطا، وظل يعمل في قوات الجيش الليبي.
– رقي في سنة 2017 إلى رتبة رائد مكافأة له على “عملياته ضد الجماعات الإرهابية تحت لواء “كتيبة الصاعقة” الذي صار قائدا له.