“صياد الدواعش” .. من يكون ؟

شخصيته مثيرة للجدل في مناسبات عديدة ظهر خلالها عنيدا مشاكسا

25 مارس، 2021 2:02 م
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أخبارليبيا24 | انفوجرافيك 

–        أحد قادة قوات الصاعقة الميدانيين وأكثرهم شهرة على المستويين المحلي والخارجي.

–        يصفه أنصاره بقاهر “الخوارج” و”الدواعش”.

–        ضابط ميداني بارز كان أثار حوله الكثير من الجدل بعد أن ظهر في مقاطع فيديو وهو ينفذ عمليات إعدام ميدانية في عدد من العناصر الإرهابية . 

  • اغتيل في مدينة بنغازي يوم 24 مارس 2021 بعدما أمطر مسلحين سيارته بالرصاص .

 –        شخصيته مثيرة للجدل في مناسبات عديدة ظهر خلالها عنيدا مشاكسا لا يحفل بما يقال عنه وبالعواقب. 

–        ولد سنة 1974 في بنغازي وتعلّم بها، ثم التحق بكليتها العسكرية وتخرج منها ضابطا، وظل يعمل في قوات الجيش الليبي.

 –        رقي في سنة 2017 إلى رتبة رائد مكافأة له على “عملياته ضد الجماعات الإرهابية تحت لواء “كتيبة الصاعقة” الذي  صار قائدا له.

25 مارس، 2021 2:02 م
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