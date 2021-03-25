صنع الله يفتتح فرع مكتب شركة رأس لانوف ببنغازي

أخبار ليبيا 24

قام مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، بافتتاح فرع مكتب شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز ببنغازي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الافتتاح جاء على هامش الزيارات الميدانية التي يقوم بها مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي خلال اليومين الماضيين.

وحضر مراسم الافتتاح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، وأعضاء المجلس، أبو القاسم شنقير، جادالله العوكلي، والعماري محمد، ورئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف، شعبان بسيبسو، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وتم تدشين الافتتاح بعقد أول اجتماع بين مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وشركة رأس لانوف بالمقر والذي تم خلاله تناول جميع نشاطات الشركة.

كما تم التطرق الاجتماع إلى عمليات الشركة بالمنطقة الصناعية برأس لانوف وأعمال الصيانة الجارية، والتحديات التي تعرقل سيرها، والحلول الأنسب لها لتتمكن من تحقيق مستهدفاتها ومشاريعها لهذا العام.