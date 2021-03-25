شكشك: المبالغة في الإنفاق في ميزانية حكومة الدبيبة سيجعل تقرير العام القادم صادمًا شكشك: هناك رغبة حقيقية في تقليل حجم الفساد في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أن بداية شهر أبريل المقبل ستشهد إعادة هيكلة للديوان لمحاولة معالجة بعض الأخطاء السابقة، مشيرا إلى أن الديوان يعتمد آلية إبلاغ الجهات التي تناولها التقرير قبل انشره لإعطائها حق الرد والتوضيح.

وأكد في حوار عبر تقنية الفيديو كونفراس مع “الصالون الاقتصادي” عبر منصة “تبادل”، أن وجود رغبة حقيقية في تقليل حجم الفساد في ليبيا يتطلب مراعاة نقطتين مهمتين على مستوى القطاعات الحكومية، وعلى مستوى الشركات والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية، فالبنسبة للجهات التي تمول من الخزانة العامة أكد ضرورة أن يكون وضع الميزانيات الخاصة بها وفق معايير واضحة ودقيقة لأن عدم وضوح الميزانية ودقتها هو باب من أبواب الفساد.

وبالنسبة للشركات والمؤسسات، قال إن الدولة لم تعتمد حتى الآن قواعد الحوكمة ومنع تضارب المصالح والشفافية والإفصاح، مؤكدا أنها الوسيلة التي من خلالها يمكن مقاومة الفساد والتقليل من حجمه.

وأشار إلى أن المبالغة في الإنفاق الذي كشف عنه مشروع الميزانية المقدم من الحكومة المؤقتة سيجعل تقرير العام القادم صادما، منوها بأنه لا توجد إدارة في ليبيا قادرة على الإنفاق بهذه الطريقة، خاصة في ظل المدة القصيرة التي ستقضيها الحكومة في السلطة، فضلا عن تأثير حجم الميزانية الكبير على الوضع الاقتصادي.

وعن تأخير نشر تقرير دوان المحاسبة قال إن هناك عدة عوامل أدت إلى ذلك، منها الوضع الأمني والتوترات السياسية ودخول جائحة كورونا، وصولا إلى بدء العملية السياسية في ليبيا، ما رأى معه الديوان تأجيل نشر التقرير الذي قد يؤثر على مسار العملية التي انطلقت في وقت طال انتظاره من قبل اللليبيين.

وأوضح أن نشر التقرير في وقت إطلاق العملية السياسة كان سيعتبر مأخذا على الديوان لتأثيره على المسار الذي بدأه الليبيون لمحاولة الوصول لحل للأزمة، كما كان سيأخذ الانتباه من العملية السياسية، ما قد يجعلها تأخذ منحنى سلبيا، ومن ثم رأى الديوان أن توفير المناخ لاستمرار العملية السياسية أولى من نشر التقرير خاصة أنه يتناول أحداث سنة سابقة، ويمكن نشره في وقت لاحق.

وردا على المتسائلين عن من يراقب ديوان المحاسبة أكد أن طرح هذا التساؤل لا ينطوي على أي مهنية، حيث إن ميزانية الديوان هي مزانية مرتبات وتراوحت خلال السنوات الماضية بين 5 ملايين، وفي أحسن الأحوال بلغت 12 مليونا، بما فيها تكلفة تدريب اللجان والمهمات الخارجية والشركات مثل شركة النظافة، ما يعني أنها ميزانية لا يمكن أن تكون مؤثرة في التقرير.

وأضاف أن ديوان المحاسبة وهو أعلى سلطة مراقبة في ليبيا يتبع مجلس النواب، إضافة إلى أنه يصدر سنويا تقريرا عن أعمال فحص تقوم بها لجنة متخصصة يتضمن حجم النفقات والأموال التي صرفت وأوجه إنفاقها.

وسخر من بعض الأشخاص الذين يظهرون في الإعلام متسائلين عن مراقبة ديوان المحاسبة بينما بعضهم موقوف عن العمل لعدم تمكينه الديوان من مباشرة عمله في المراقبة، مؤكدا أن هذا السؤال لا يستحق حتى الرد عليه، خاصة أن الديوان ليس مختصا بتقديم الخدمات وليس مختصا بتوقيع العقود وإنما مهمته فقط الرقابة وهي عملية قوامها الأساسي العنصر البشري ولها بعض التكاليف الأخرى البسيطة.

وأضاف أن القانون خول مجلس النواب بتشكيل لجان لفحص الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة، فيما أكد أن الديوان يقوم بأي عملية فحص تطلب منه، مشيرا إلى أن الديوان يمتلك مجموعة من الكوادر الشابة والكفاءات التي يمكنها بذل الجهد لإنجاز عملها وفق رؤية واضحة وثابتة.

ونوه بأن دوره كرئيس للديوان هو الإشراف على لجان الفحص ومتابعة عملها إضافة إلى ضمان استقلال الديوان وعدم تعرضه لضغوط أثناء أداء مهامه وضمان عدم تعارض المصالح أثناء عمليات الفحص والمراجعة، مع توفير المناخ المناسب للعمل.

وأوضح أن ديوان المحاسبة منع نقل موظفيه إلى أي جهة تكون خاضعة للرقابة وذلك من أجل الحفاظ على استقلالية الأعضاء والموظفين كما منع عمليات الندب، فضلا عن أن لديه لائحة خاصة بالتوظيف حتى في استقطاب الخبرات وفقا للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن الشركات الثلاث المتهمة بالفساد، والتي قدمت شكوى لمجلس النواب متورطة في عمليات فساد كبيرة ومثبتة بالتقارير، ولم تكن لديها مخالفات عادية بل هي اختلاسات واستيلاء على أموال عامة بعضها تم تهريبها للخارج، منوها بوجود قضايا في الخارج تجري متابعتها.

وأضاف أنه أرسل رسالة للنائب العام بإبعاد شخص بإحدى الشركات من جميع المناصب العامة كما خاطب رئيس الحكومة بمنع هذا الشخص من تولي أي وظيفة حكومية.

وأضاف أن هناك شركة أخرى كانت تتحايل على المجلس الرئاسي خلال الفترة السابقة للحصول على عقود ومراجعة ديون العلاج في الداخل والخارج، وتبين أن التحايل كان لمصلحة خاصة، بينما الشركة الثالثة تم استنزاف رأس مالها في المرتبات والمكافآت والمزايا، وتم التحايل لرفع رأس مال شركة تابعة لها بطريق التحايل وتم إرسال مبلغ يتجاوز 165 مليون دينار لشركة تابعة في مدينة بنغازي في فترة الحرب.”<-