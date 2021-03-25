سكاي نيوز : مفاوضات بين عقيلة صالح والدبيبة لإزاحة الصديق الكبير من المرجح أن يتولى وزير المالية خالد المبروك مؤقتًا إلى حين تسمية محافظ جديد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت مصادر مطلعة إن مجلس النواب رفض إقرار الميزانية الجديدة دون أن يتم تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أن مراسلات تمت بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، لافتة إلى أن صالح، شدد على عدم إقرار الميزانية الجديدة قبل تغيير الكبير.

وأشارت إلى أن الحكومة المؤقتة ستستجيب للأمر، وأن الدبيبة بدأ بالفعل مفاوضات إزاحة الصديق الكبير، الذي ظل في المنصب 10 سنوات تقريبًا، وتعيين خلفا له.

ورجحت المصادر أن يتولى وزير المالية خالد المبروك عبدالله المنصب بشكل مؤقت، إلى حين تسمية محافظ جديد، وذلك لسرعة إقرار الميزانية خوفا من حدوث عرقلة في سير عمل الحكومة .

ويأتي هذا بعد أيام من نشر ديوان المحاسبة تقريره عن العام 2019م، الذي ظل محجوبًا لسنوات، متضمنًا وقائع فساد ومخالفات وإهدار للمال للعام بمصرف ليبيا المركزي، وذلك بعد يوم واحد من نيل حكومة الوحدة الوطنية للثقة من مجلس النواب .