حكومة الوحدة الوطنية تبحث تحقيق العدالة في مرتبات القطاع العام

25 مارس، 2021 7:50 م
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أخبار ليبيا 24

عقدت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (8) لسنة 2021، اليوم الخميس، اجتماعها الأول والذي خصص لوضع مقترح رفع قيمة المعاشات الأساسية بما يكفل تحقيق العدالة في منظومة مرتبات القطاع العام.

وقالت وزارة المالية في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية يأتي في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق العدالة في المرتبات.

يشار إلى أن الاجتماع ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية، وحضره كل من وزير المالية ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي ومستشار الوزيرة ومستشار الوزارة للجهات التابعة.

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25 مارس، 2021 7:50 م
42

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