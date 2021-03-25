النصر يتعادل مع الشموع في معسكر مصراتة

25 مارس، 2021 12:27 م
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أخبار ليبيا24

حسم التعادل الإيجابي 3-3 أول لقاء ودي خاضه فويق النصر ضمن معسكره التحضيري في مصراته وجاء التعادل أمام الشموع مصراتة بملعب الأخير.

سجل أهداف الشموع عمر الشعافي من علامة الجزاء وعاد ذات للاعب للتسجيل بذات الطريقة من ركلة في الدقيقتين 8 و 20 وتكفل عبدالفتاح عاشورة بتسجيل الهدف الثالث الدقيقة 59.

وجاءت أهداف النصر بواسطة أحمد الهرام وخطاب النجار و سالم روما في الدقائق 31 و 61 و 79.

وكان النصر قد بدأ معسكرًا تحضيريًا في مصراتة منذ 4 أيام وسيتخلله عددمن المباريات الودية مع عدة أندية من مصراتة وطرابلس.

25 مارس، 2021 12:27 م
18

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