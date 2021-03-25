المنفي يصل العاصمة المصرية القاهرة

25 مارس، 2021 10:01 ص
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أخبار ليبيا24

أكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي اليوم الخميس أن رئيس المجلس وصل مساء أمس الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة عمل.

وأضاف المكتب الإعلامي أن زيارة المنفي ونائبه عبدالله اللافي والوفد المرافق تأتي لتأكيد الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها إلى مستوى تطلعات الشعبين.

والتقي رئيس المجلس الرئاسي الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس – في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه – الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحثا كيفية الخروج من الأزمة الليبية، وإجراء الانتخابات في ديسمبر، والقضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

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25 مارس، 2021 10:01 ص
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