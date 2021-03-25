المنفي يصل إلى مطار طبرق قادمًا من القاهرة بعد لقائه مع السيسي المنفي : سيتم توفير مليار دينار ليبي توزع على المصارف قبل شهر رمضان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مراسل وكالة أخبار ليبيا 24، وصول رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قبل قليل إلى مطار طبرق قادما من القاهرة بعد لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

والتقي رئيس المجلس الرئاسي عقب وصوله بعميد بلدية طبرق وبعض أعضاء البلدية وبعض المسؤولين هناك .

وقال المنفي خلال اللقاء إنه تم توفير سيولة نقذيه تقدر بحوالي مليار دينار ليبي سيتم توزيعها على المصارف قبل شهر رمضان الكريم .

وتابع أنه تم توفير خمسة مليون جرعة من لقاح كورونا، وستصل إلى ليبيا خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على توزيع ليبيا إلى 13 مقاطعة .

المنفي كشف خلال اللقاء أنه اتفق مع المسؤولين في بعض شركات الكهرباء بجمهورية مصر للبدء في مشاريع تطوير وتحسين الكهرباء في ليبيا

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي زار مصر والتقي خلال زيارته صباح اليوم الخميس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحث معه آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ، فإن الزيارة تأتي لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين، والعمل في خطوط متوازية لترتيب الملفات الداخلية والخارجية للبلاد“.

وبحث الطرفان “تطورات الوضع في الساحة الليبية، والأوضاع الإقليمية“.