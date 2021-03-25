المنفي يبحث مع السيسي تطورات الوضع في الساحة الليبية والأوضاع الإقليمية المجلس الرئاسي يكشف تفاصيل لقاء السيسي والمنفي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ، فإن الزيارة تأتي لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين، والعمل في خطوط متوازية لترتيب الملفات الداخلية والخارجية للبلاد“.

وبحث الطرفان “تطورات الوضع في الساحة الليبية، والأوضاع الإقليمية“.

وتعد تلك الزيارة هي الثانية لمسؤول ليبي إلى القاهرة بعد زيارة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مطلع الشهر الجاري، وثاني زيارة خارجية لرئيس المجلس الرئاسي بعد فرنسا.

وزار المنفي، باريس، الثلاثاء الماضي، في أولى زياراته الخارجية منذ نيل ثقة مجلس النواب الليبي في وقت سابق هذا الشهر.

والتقى المنفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، حيث ناقشا العلاقات الثنائية.

ومنذ تسميته من لجنة الحوار السياسي الليبي 5 فبراير الماضي، رئيسا للمجلس الرئاسي، يسعى المنفي رفقة نائبيه في المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي لدعم المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام عبر الزيارات الداخلية للمناطق والمدن والالتقاء بالأطراف المختلفة، وتعهدوا بدعم لجنة 5+5 واتفاق وقف إطلاق النار.

وسعت مصر منذ بداية الأزمة الليبية إلى الدفع بجارتها الغربية إلى مسار التسوية السياسية، باستضافة الفرقاء الليبيين على مائدة الحوار.

وأصدرت مصر “إعلان القاهرة” في يونيو الماضي، الذي رسم خطوطًا عريضة للحل في ليبيا، كان منح السلطات الانتقالية الثقة أحد فصولها.