القيادة العامة للجيش الوطني تنعى الرائد محمود الورفلي

أخبار ليبيا 24

أصدرت القيادة العامة للجيش الوطني، اليوم الأربعاء، بيان تعزية حول اغتيال الرائد محمود الورفلي في مدينة بنغازي.

وأكدت القيادة في بيانها أن الورفلي كان مثالا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج التكفيريين.

وتقدمت القيادة العامة، أحر التعازي والمواساة لأهله وذويه وكافة قبائل ورفلة وإلى منتسبي إدارة القوات الخاصة والمظلات.

واغتيل الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي اليوم الأربعاء بوابل من الرصاص أصاب رأسه وأنحاء متفرقة من الجسم قرب جامعة العرب الطبية بمنطقة بلعون في مدينة بنغازي شرق البلاد.