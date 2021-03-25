العرادي.. أبرز قيادات الإخوان يعلق على اغتيال الرائد محمود الورفلي

أخبار ليبيا 24

علق أبرز قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا العضو المؤسس لحزب العدالة والبناء، عبدالرزاق العرادي، على اغتيال الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي.

وقال العرادي في تغريدة عبر تويتر، “كنت أتمنى أن يقف أمام العدالة الأرضية لكنه اليوم يقف أمام العدالة الإلهية، عند من لا يظلم عنده أحد”.

واختتم العرادي تدوينته قائلا: “أفضي إلى ما قدم واليوم هو يوم عيد عند أبناء وأزواج وأمهات ضحاياه.. هكذا هي الدنيا”.

واغتيل الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي، الأربعاء، بوابل من الرصاص أصاب رأسه وأنحاء متفرقة من الجسم قرب جامعة العرب الطبية بمنطقة بلعون في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وشهدت منطقة بلعون فوضى عارمة على خلفية اغتيال الورفلي، وتجمعت عدداً من السيارات العسكرية، حيث جرى نقل الجثمان إلى مركز بنغازي الطبي، الذي شهد تجمع لعسكريين ومسلحين ما تسبب بحالة من الخوف والهلع، وأعلنت وفاته رسميا ونعته القيادة العامة للجيش الوطني والقوات الخاصة الصاعقة.