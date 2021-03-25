الدبيبة: من الإيجابي أن يكون هناك موقف أوروبي موحد لدعم ليبيا

25 مارس، 2021 11:14 م
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أخبار ليبيا24

أعرب رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، عن سعادته لزيارة وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى العاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة، في تغريدة على تويتر، “سعيد بزيارة وزراء خارجية دول إلى العاصمة طرابلس صباح اليوم، مثل هذه الزيارات تكون ذات نفع كبير لجميع الأطراف في ظل وجود حكومة موحدة حيث سنعمل على تعزيز العلاقة مع الدول الصديقة”.

وأضاف، أن “من الإيجابي أن يكون هناك موقف أوروبي موحد لدعم ليبيا في المضي قدما نحو الاستقرار والانتخابات”.

وكان وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا قد أدوا اليوم زيارة إلى طرابلس، أكدوا من خلالها على دعم ومساندة الاتحاد الأوروبي لمسار الاستقرار في ليبيا على طريق السلام.

وأكد الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، رفقة وزير الخارجية بالحكومة الليبية، نجلاء المنقوش، على مواصلة الاتحاد الأوروبي بمراقبة وقف إطلاق النار وحظر التسليح في ليبيا، بما في ذلك انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

 

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25 مارس، 2021 11:14 م
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