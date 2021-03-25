بعد نحر جمله.. الحبوني: رحلة السلام مستمرة

أخبار ليبيا 24

بعد نحر جمله في مدينة الزاوية مع قرب انتهاء رحلة السلام أكد، عبد العالي الحبوني، أن رحلة السلام التي بدأها قبل أسابيع من أمساعد إلى رأس أجدير، لم تنته وستستمر من الزاوية بعد عيد الفطر.

وقال الحبوني في منشور عبر صفحته بـ فسبوك، إن “الفعل الفردي والمشين لا يمثل مدينة أو قبيلة، بل يمثل صاحبه، كل أهل الزاوية لا ذنب لهم بما حدث، صباح اليوم نزلت للشارع وجدتهم أناسا أطيب من الطيب نفسه، ولا علم لهم بما حدث وهم من أمنني وهم ينتظرون بداية الرحلة القادمة من مدينتهم نحو الشرق من الساحل إلى مصراتة الحبيبة”.

وتابع الحبوني إن “تأجيل الرحلة هو لظروفي الصحية وظروف الطقس ولفقدي رفيقي (الجمل) فداء للسلام، علي أن أتحمل من أجل الوطن لكن القادم أفضل، حي على السلام حي على السلام”.

يشار إلى أن بعض أفراد بعض مليشيات الزاوية أعلنت القبض على الشاب عبد العالي الحبوني، وعميد بلدية الرجبان، على مشارف مدينة الجميل، وقامت بنحر الجمل .