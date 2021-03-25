الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة 

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس أنه مازالت هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر هذا اليوم على بعض مناطق شمال ليبيا خاصةً على الشمال الشرقي مع أجواء باردة نسبيًا على أغلب المناطق.

وأفاد المركز أن الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة يشهد سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر هذا اليوم على بعض المناطق خاصة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

وأضاف المركز الوطني لأرصاد الجوية أن الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة هذا اليوم وتكون متغيرة الاتجاه أحياناً، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (13- 19) مْ وتسجل اعتدالًا نسبىًا بداية من يوم السبت على أغلب المناطق.

وأوضح المركز أن الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده يشهد سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على أغلب المناطق الساحلية خاصة على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى منخفضة حيث تتراوح على أغلب المناطق مابين (13 – 18) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.

وأشار إلى أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، مشمس إلى قليل الغيوم، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وذكر المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19- 23) مْ وتسجل ارتفاع طفيف وتدريجي من يوم السبت على اغلب المناطق.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الطقس في الكفرة- السرير- تازربو مشمس إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21 – 23 ) مْ.