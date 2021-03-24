منتخب تونس يحط رحاله في بنغازي استعدادا لمواجهة الفرسان 

أخبار ليبيا24

وصلت ظهر اليوم الأربعاء لبنغازي بعثة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم وذلك استعدادا لمواجهة المنتخب الليبي غدا الخميس في الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات أمّم أفريقيا الكاميرون 2021.

وحظي منتخب تونس باستقبال مميز في مطار بنينا الدولي، قبل أن يغادر الوفد إلى مقر الإقامة، بفندق تيبستي وسيقيم المنتخبان الليبي والتونسي في ذات الفندق، على أن يتواجد كل منتخب في جناح خاص به.

وسيجري المنتخب التونسي ، حصّتهم التدريبية الوحيدة المبرمجة اليوم على تمام الساعة 8 بتوقيت ليبيا.

ويعتبر منتخب تونس، أول منتخب يحل ضيفا على ليبيا، بعد 8 سنوات لم يستقبل فيها المنتخب الليبي منافسيه على أرضه بسبب الحظر الذي كان مفروضًا على ملاعب ليبيا حيث سيخوض المنتخبين غدا الخميس مباراة الجولة الخامسة للمجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.